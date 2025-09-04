Российская разведка выяснила, что Мерц пытается скрыть от общественности СВР РФ: Мерц велел скрыть причастность Германии к поставкам Киеву ракет Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал указание максимально скрыть причастность Германии к поставкам Украине крылатых ракет Taurus для ударов по российским территориям, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным ведомства, немецкий лидер после избрания пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставление такого вооружения.

Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия, — говорится в сообщении.

Российская разведка выяснила, что с ракет удаляют заводскую маркировку и заменяют отдельные запчасти. В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на прилагаемые усилия, Германии не удастся полностью отказаться от своего участия, так как управлением Taurus могут заниматься только немецкие военнослужащие.

СВР также сообщала, что в политических кругах Германии нарастает беспокойство относительно действий Мерца, особенно из-за возможных последствий применения Taurus. Разведка считает, что маниакальное стремление лидера ФРГ к реваншу вызывает серьезную озабоченность даже среди его партнеров по правящей коалиции.