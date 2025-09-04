В политических кругах Германии нарастает беспокойство относительно действий канцлера Фридриха Мерца, особенно из-за возможных последствий применения ракет Taurus, сообщает Служба внешней разведки России. В ведомстве подчеркнули, что стремление лидера ФРГ к реваншу вызывает серьезную озабоченность даже среди его партнеров по правящей коалиции.

Германские политики опасаются, что использование Taurus может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска, — сказано в заявлении СВР.

Военный эксперт Василий Дандыкин говорил, что после отмены ограничений на поставки вооружения Украине Европейский союз может передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что это единственный вид вооружения, который ЕС еще не отправил ВСУ. Эксперт также высказал предположение, что страны Евросоюза, в частности Швеция, могли бы предоставить ВСУ боевые самолеты.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии для NEWS.ru заявил, что Германия могла бы передать Украине технологии для организации серийного производства ракет Taurus вместо прямых поставок готового оружия. По его мнению, такой подход позволил бы Берлину избежать прямого участия в передаче натовских вооружений Киеву.