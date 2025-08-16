Названо оружие, которое может получить Украина после отмены ограничений ЕС

После снятия ограничений на поставку оружия Украине ЕС может передать Киеву крылатые ракеты Taurus, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это единственное, что ЕС еще не отправил ВСУ.

Поставляли почти все, кроме крылатых ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. ЕС и Британия поставляли все, включая танки и системы ПВО. ЕС нервничает после Аляски. А вот решится ли Германия поставлять Taurus, это вопрос. Это плач обиженного ребенка, — добавил Дандыкин.

Собеседник предположил, что страны ЕС, в частности Швеция, могла бы передать ВСУ боевые самолеты. Дандыкин отметил, что в этом случае любая потеря истребителей станет антирекламой.

Самолеты, в теории, можно поставить, у Швеции есть самолеты, но два-три сшибут и получат сильная антиреклама, как с F-16. Проблема в другом. У Зеленского нет людей, кто способен воевать. Люди есть, но способных воевать почти нет. ЕС свои войска не отправит. Те, кто хотел повоевать, сейчас в могилах. Все это реакция на переговоры Путина и Трампа, — подытожил Дандыкин.

Ранее лидеры стран — участниц Евросоюза, а также Великобритания исключили любые ограничения на поставки оружия Киеву, говорится в их совместном заявлении, подготовленном после саммита Россия — США на Аляске. Также они не приемлют отказа от интеграции Украины в ЕС и НАТО.