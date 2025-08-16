В Европе высказались о возможности ограничения поставок оружия Киеву Евросоюз и Великобритания выступили против ограничений поставок оружия Украине

Лидеры стран — участниц Евросоюза, а также Великобритания исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву, говорится в их совместном заявлении, подготовленном после саммита Россия — США на Аляске. Также они не приемлют отказа от интеграции Украины в ЕС и НАТО, передает ТАСС.

Украина должна иметь железные гарантии безопасности. <...> Не должно быть никаких ограничений в отношении украинских вооруженных сил и [военного] сотрудничества с третьими странами, — говорится в документе.

Также европейские лидеры подчеркнули, что Россия не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Отмечается, что заявление подготовили в том числе представители Германии, Франции, Италии, Польши и Финляндии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир стал безопаснее после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, главы государств заслуживают уважения за проведение саммита.

До этого глава Белого дома выразил мнение, что конфликт на Украине будет лучше завершить с помощью долгосрочного мирного соглашения, а не просто перемирия. Политик добавил, что планирует встретиться в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.