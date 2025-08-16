Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:47

В Европе высказались о возможности ограничения поставок оружия Киеву

Евросоюз и Великобритания выступили против ограничений поставок оружия Украине

Фото: Социальные сети

Лидеры стран — участниц Евросоюза, а также Великобритания исключают любые ограничения на поставки оружия Киеву, говорится в их совместном заявлении, подготовленном после саммита Россия — США на Аляске. Также они не приемлют отказа от интеграции Украины в ЕС и НАТО, передает ТАСС.

Украина должна иметь железные гарантии безопасности. <...> Не должно быть никаких ограничений в отношении украинских вооруженных сил и [военного] сотрудничества с третьими странами, — говорится в документе.

Также европейские лидеры подчеркнули, что Россия не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО. Отмечается, что заявление подготовили в том числе представители Германии, Франции, Италии, Польши и Финляндии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир стал безопаснее после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, главы государств заслуживают уважения за проведение саммита.

До этого глава Белого дома выразил мнение, что конфликт на Украине будет лучше завершить с помощью долгосрочного мирного соглашения, а не просто перемирия. Политик добавил, что планирует встретиться в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.

Евросоюз
Украина
НАТО
поставки оружия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мусор на площади в две тысячи квадратных метров загорелся в регионе России
Том Круз отказался от премии, которую должен вручать Трамп
ВСУ нанесли новые удары по Белгороду
В Китае создали метод раннего выявления одного из опаснейших видов рака
«Спартаку» оказался не нужен лучший бомбардир
Власти Индии оценили итоги саммита Путина и Трампа
Арестован чиновник, которого Гладков обвинил в обмане и выгнал с совещания
ChatGPT расшифровал заметки Путина со случайного фото на Аляске
«Отличный ход»: в Госдуме объяснили хитрость Трампа по Украине
В Совфеде раскрыли простой рецепт мира для властей Украины
Специалист по этикету объяснила выбор галстука Путина на встречу с Трампом
Дипломат заявил о проигрыше ЕС из-за одного шага против России
Политолог оценил шансы Запада на арест Путина в США
«Исторический саммит»: в Казахстане приветствовали встречу Путина и Трампа
Названа стоимость сгоревшей на Волге яхты
«На свалку»: в Госдуме назвали итог встречи Путина и Трампа для Европы
Водитель Honda на полной скорости снес девушку в Горно-Алтайске
Названо оружие, которое может получить Украина после отмены ограничений ЕС
Фотограф случайно заснял заметки Путина со встречи на Аляске
Гастроэнтеролог назвал вызывающие хронический запор продукты
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.