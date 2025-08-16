Трамп назвал лучший способ завершения украинского конфликта

Конфликт на Украине будет лучше завершить с помощью долгосрочного мирного соглашения, а не просто перемирия, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он также добавил что планирует встретиться в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа.

Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется, — написал политик.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске прошла «очень хорошо». Он также положительно оценил телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран Евросоюза.

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что главным итогом переговоров российского и американского лидеров в Анкоридже стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что вселяет надежду на решение ряда сложных проблем. Кроме того, этот саммит развеял заблуждение об изоляции РФ, добавил эксперт.