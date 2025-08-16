Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 11:26

В России раскрыли, как встреча на Аляске стала ударом по пропаганде Запада

Политолог Шаповалов: встреча на Аляске разрушила миф об изоляции России

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Главным итогом переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что вселяет надежду на решение ряда сложных проблем, заявил политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT. По его словам, этот саммит развеял заблуждение об изоляции РФ.

Диалог между президентами России и США полностью разрушает пропагандистское клише западных политиков о так называемой изоляции России. Мы не видим никакой изоляции. Более того, мы видим очень высокий уровень доверия, — сказал эксперт.

Ранее подобное мнение выразил и глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что встреча президентов России и США на Аляске стала окончательным доказательством того, что разговоры об изоляции РФ не соответствуют действительности. По его словам, это событие имело большое значение, так как дало возможность продвинуться по ряду ключевых направлений.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
Россия
США
