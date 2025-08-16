Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске окончательно опровергла представления об изоляции РФ, заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости. По его мнению, эта встреча была очень важной, поскольку позволила сделать несколько важных шагов вперед.

Очень важна была эта встреча, где могли быть приняты самые принципиальные решения. В целом, на мой взгляд, сделано несколько шагов вперед. Прежде всего, две самые мощные ядерные державы ведут полноценный диалог, что принципиально важно. Байден его прервал, и последние четыре года никакого диалога не было: были вызовы, угрозы и попытки нанести стратегическое поражение. То есть всякий шум и крик о том, что есть изоляция, — эта встреча эту идею похоронила полностью, — сказал парламентарий.

Ранее президент индийского аналитического центра Imagindia Institute Робиндер Сачдев выразил похожее мнение, заявив, что встреча Путина и Трампа, прошедшая на Аляске, стала важным шагом для обновления двусторонних отношений и придания им нового направления. По его словам, перед началом переговоров у обоих лидеров были две общие задачи.

Кроме того, профессор МГИМО и телеведущий Дмитрий Саимс предположил, что Путин на переговорах с американским президентом не пойдет на компромиссы, противоречащие интересам России. По его мнению, к таким неприемлемым решениям относится предложение приостановить боевые действия вдоль линии соприкосновения и признать ее новой государственной границей с Украиной.