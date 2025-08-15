Профессор раскрыл, на что Путин не согласится в ходе переговоров на Аляске

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске не станет соглашаться на решения, которые противоречат интересам государства, сообщил профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс. По его словам, которые приводит aif.ru, к таким решениям относится идея заморозить военные действия на линии соприкосновения и признать ее новой государственной границей между двумя странами.

Россия также не может позволить Украине быть интегрированной в военные структуры НАТО, получать западное оружие, амуницию и миллиарды долларов из замороженных активов, украденных у России, — подчеркнул Саймс.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Москвой и Пекином. В нем он предположил, что итогом саммита может стать переход Новороссии под российский флаг, а оставшаяся часть Украины — в ЕС. По словам политика, Трамп будет использовать Европу в своих интересах.