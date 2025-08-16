Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:01

Трамп двумя словами оценил встречу с Путиным на Аляске

Трамп: встреча с Путиным на Аляске прошла очень хорошо

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ ТАСС

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске прошла «очень хорошо». Также глава Белого дома положительно оценил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза.

Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, — подчеркнул республиканец.

Ранее американский лидер раскрыл главное условие следующей встречи с президентом РФ. По его словам, это произойдет в случае успешных переговоров с Зеленским в Вашингтоне, которые запланированы на понедельник, 18 августа. Также политик отметил, что лучший способ завершения российско-украинского конфликта — мирное соглашение, а не перемирие.

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что главным итогом переговоров российского и американского лидеров в Анкоридже стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что вселяет надежду на решение ряда сложных проблем. Кроме того, этот саммит развеял заблуждение об изоляции РФ, добавил эксперт.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
