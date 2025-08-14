Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:35

Названа страна, запустившая серийное производство ракет на Украине

Генерал Липовой: ФРГ могла передать Украине технологии вместо поставок Taurus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия могла передать Украине технологии для серийного производства крылатых ракет Taurus вместо прямых поставок, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это позволило бы Берлину избежать прямой передачи натовского вооружения Киеву.

Предположу, что ВС РФ на Украине было уничтожено производство оперативно-тактических ракет, налаженное немецкими инженерами. Вместо поставок Taurus Берлин мог передать технологии Киеву, чтобы начать выпуск непосредственно на территории страны. Это позволило не передавать напрямую немецкое вооружение, оружие НАТО. Сегодня получены сообщения, что российские точные удары уничтожили производство, а также натовских инструкторов и их технологии. Наша разведка продолжает выявлять подобного рода производства, в том числе БПЛА, — пояснил Липовой.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия не будет терпеть помощь Германии в производстве на Украине баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». По его словам, в этой ситуации возможны экономические и дипломатические шаги со стороны Москвы.

Германия
Taurus
Украина
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
