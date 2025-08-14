Германия могла передать Украине технологии для серийного производства крылатых ракет Taurus вместо прямых поставок, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, это позволило бы Берлину избежать прямой передачи натовского вооружения Киеву.

Предположу, что ВС РФ на Украине было уничтожено производство оперативно-тактических ракет, налаженное немецкими инженерами. Вместо поставок Taurus Берлин мог передать технологии Киеву, чтобы начать выпуск непосредственно на территории страны. Это позволило не передавать напрямую немецкое вооружение, оружие НАТО. Сегодня получены сообщения, что российские точные удары уничтожили производство, а также натовских инструкторов и их технологии. Наша разведка продолжает выявлять подобного рода производства, в том числе БПЛА, — пояснил Липовой.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия не будет терпеть помощь Германии в производстве на Украине баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». По его словам, в этой ситуации возможны экономические и дипломатические шаги со стороны Москвы.