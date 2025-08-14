В Госдуме рассказали, чем ФРГ грозит помощь в производстве ракет на Украине

Россия не будет терпеть помощь Германии в производстве на Украине баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». По его словам, переданным ОТР, в этой ситуации возможны экономические и дипломатические шаги со стороны Москвы.

Скажем так, может Германия допроситься, что получит по полной, особенно в местах производства ракет. В свое время, помните, они хотели ракеты Taurus производить, но затормозили, а хотели отдавать его Украине, — заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Украина начала массовое производство в Киеве баллистической ракеты малой дальности под названием «Сапсан». Дальность полета этого снаряда может составлять до 499 км.

До этого Минобороны России сообщило об ударе по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» в субботу, 19 апреля. При атаке также были поражены прикрывающие его зенитные ракетные системы NASAMS норвежского производства. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, в случае принятия «Сапсана» на вооружение комплекс мог бы ударить по дальнему Подмосковью.