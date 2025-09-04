Румыния отказалась направлять войска на Украину

Румыния не будет направлять свои войска на Украину, заявил румынский президент Никушор Дан телеканалу Antena 1. Он отметил, что страна при этом окажет содействие операциям по поддержанию мира.

Многие из стран, которые находятся вблизи России, приняли то же решение, которое приняли и мы, — не направлять людей на Украину после возможного мира или возможного прекращения огня. Но мы будем поддерживать логистически, — добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон информировал, что входящие в так называемую коалицию желающих 26 стран выразили готовность направить войска на Украину, еще несколько стран продолжают определять свою позицию. По его словам, в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности для Киева.

До этого газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата сообщила, что «коалиция желающих» оказалась в затруднительном положении по вопросу отправки войск на Украину. Источник признался, что в данный момент страны ожидают ясной позиции США.