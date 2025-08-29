Украина пошла на преступление с документами жителей Курской области Житель Суджи Белокрылов: Киев сделал курянам лжедокументы о пересечении границы

Украина сделала для жителей Курского приграничья фальшивые документы о якобы их самовольном пересечении границы, рассказал ТАСС житель Суджи Илья Белокрылов. Он вернулся в столицу региона после более полугода в плену. Речь идет о жителях, которых насильно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже.

Они и документы сделали так, что мы самовольно перешли, нарушили границу. Там и подписи наши стояли, — поделился собеседник агентства.

По словам Белокрылова, такие бумаги были необходимы для того, чтобы не признавать нахождение мирных граждан в плену. Мужчина вспомнил, как украинцы говорили, что якобы спасают людей, привозя их в Сумы.

Минобороны России 24 августа сообщало, что 146 российских военных вернулись с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передали столько же военнопленных ВСУ. Вместе с российскими солдатами вернулись восемь жителей Курской области.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что возвращенные с Украины куряне рассказали о плохом питании в плену. Также россиянам внушали, что они никому не нужны в родной стране.