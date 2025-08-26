Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 04:05

Хинштейн раскрыл, что внушали на Украине похищенным курянам

Хинштейн: удерживаемым на Украине курянам говорили, что в РФ они никому не нужны

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Возвращенные с Украины жители Курской области рассказали, что там их плохо кормили и постоянно внушали, что в России они никому не нужны, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, россияне не поддались на провокации и верили, что их обязательно заберут.

Рассказали, что на чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на Родине они никому не нужны. Но наши люди на вражеские провокации не поддавались: верили и знали, что мы обязательно их заберем. Очень сильно переживают за земляков, которые остались там, — написал Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что сейчас гражданам помогают соцработники. Они помогут возвращенным россиянам получить все положенные выплаты и сертификаты, а желающих отправят восстанавливаться в санаторий.

Ранее в Курской области саперы полностью разминировали 59 населенных пунктов. Пресс-служба регионального правительства уточнила, что настоящее время работы по обнаружению боеприпасов продолжаются еще в 19 населенных пунктах. В администрации области отметили, что за прошедшую неделю в регионе выявлено 13 149 взрывоопасных предметов. В целом саперы разминировали 81 833 га территории.

Курская область
Украина
Россия
Александр Хинштейн
