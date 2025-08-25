Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Курской области раскрыли число разминированных населенных пунктов

В Курской области полностью разминировали 59 населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Курской области саперы полностью разминировали 59 населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале. В настоящее время работы по обнаружению боеприпасов продолжаются еще в 19 населенных пунктах.

59 населенных пунктов полностью разминировано, сейчас работы проводят еще в 19, — говорится в сообщении.

В администрации области отметили, что за прошедшую неделю в регионе выявлено 13 149 взрывоопасных предметов. В целом саперы разминировали 81 833 га территории.

Ранее пресс-служба Курской атомной электростанции сообщила, что в ночь на 24 августа в 00:26 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ вблизи объекта. Вследствие детонации боевой части дрона произошло повреждение трансформатора собственных нужд станции. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок № 3 был разгружен на 50%.

Позднее Роспотребнадзор сообщил, что превышения нормы радиационной обстановки после пожара и повреждения трансформатора в результате атаки ВСУ на Курскую АЭС не было зафиксировано. По данным ведомства, замеры проводятся раз в два часа вблизи атомной станции.

Россия
Курская область
мины
саперы
ВСУ
