Роспотребнадзор проверил уровень радиации после атаки ВСУ на Курскую АЭС Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после атаки на Курскую АЭС

Превышения нормы радиационной обстановки после пожара и повреждения трансформатора в результате атаки ВСУ на Курскую АЭС не было выявлено, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале. По данным ведомства, замеры проводятся раз в два часа вблизи атомной станции.

Контроль за радиационной обстановкой в Курской области. В результате атаки БПЛА произошел пожар и был поврежден трансформатор на Курской АЭС. <…> По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено, — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что мониторинг радиационной обстановки продолжается. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Ранее пресс-служба Курской атомной электростанции сообщила, что в ночь на 24 августа в 00:26 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ вблизи объекта. Вследствие детонации боевой части дрона произошло повреждение трансформатора собственных нужд станции. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок № 3 был разгружен на 50%.