Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 16:13

Роспотребнадзор проверил уровень радиации после атаки ВСУ на Курскую АЭС

Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после атаки на Курскую АЭС

Курская атомная электростанция Курская атомная электростанция Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Превышения нормы радиационной обстановки после пожара и повреждения трансформатора в результате атаки ВСУ на Курскую АЭС не было выявлено, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале. По данным ведомства, замеры проводятся раз в два часа вблизи атомной станции.

Контроль за радиационной обстановкой в Курской области. В результате атаки БПЛА произошел пожар и был поврежден трансформатор на Курской АЭС. <…> По результатам измерений превышений гигиенических нормативов не установлено, — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что мониторинг радиационной обстановки продолжается. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Ранее пресс-служба Курской атомной электростанции сообщила, что в ночь на 24 августа в 00:26 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ вблизи объекта. Вследствие детонации боевой части дрона произошло повреждение трансформатора собственных нужд станции. Среди персонала станции пострадавших нет. Блок № 3 был разгружен на 50%.

Россия
Курская область
АЭС
радиация
проверки
Роспотребнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский издевательски усмехнулся над атаками на нефтепровод «Дружба»
Вэнс оценил, как Россия и США ведут себя на переговорах по Украине
Лавров объяснил, как должен решаться вопрос безопасности Украины
Готовлю лечо с баклажанами — мед делает вкус особенным
Последствия удара Израиля по Сане попали на видео
Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Канадские солдаты могут появиться на украинской земле
Названы отличия нового штамма коронавируса «стратус» от гриппа
Лавров развеял мифы вокруг свитера с надписью «СССР»
Экс-министра подозревают в миллиардной растрате
Лавров назвал условие существования Украины
Гуфа отправили под суд из-за наркотиков
Самолет с россиянами приземлился в Таллине из-за украинских дронов
Панда Катюша отмечает день рождения: самые яркие фото бамбуковой именинницы
«Приближается к нулю»: Мединский намекнул на проблемы Украины
«Они не хотят»: Лавров увидел в ЕС нежелание достичь мира на Украине
Грядет новая пандемия коронавируса? Что за штамм «стратус», чем опасен
Лавров объяснил, на что у Украины нет иммунитета
Лавров анонсировал новые встречи России и Украины в Стамбуле
Военэксперт ответил, до каких городов РФ способны долететь ракеты ERAM
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.