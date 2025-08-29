Стало известно, что один из задержанных в Ярославской области передал Киеву ФСБ: один из задержанных в Ярославской области передал Киеву данные о ПВО на НПЗ

Один из задержанных в Ярославской области передавал украинским спецслужбам сведения о системах противовоздушной обороны (ПВО) на нефтеперерабатывающем заводе, передает ТАСС. Второго задержали за публичные призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ. В оперативных видеокадрах, предоставленных спецслужбой, оба мужчины выразили раскаяние в содеянном.

Один из задержанных в мае 2025 года связался с представителем Украины, который представился Николаем, через Telegram. Куратор интересовался расположением средств ПВО на НПЗ и обещал денежное вознаграждение в криптовалюте, а также помощь в получении европейского паспорта. Задержанный подтвердил наличие таких средств обороны. Позднее, после просмотра на YouTube информации об украинской операции «Паутина», мужчина, как он сам рассказал, «воодушевился» и написал куратору о готовности предоставлять больше сведений. Тогда его попросили фиксировать места глушения и наличия сотовой связи.

Второй задержанный признался, что оставлял в публичных Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие военнослужащих, участвующих в СВО, руководство Российской Федерации и сотрудников спецслужб. Он также публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ России и военных комиссариатов. Мужчина заявил, что извиняется за свои действия, признает вину и раскаивается в содеянном.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене. Один из них жил в Рыбинске, а второй — в столице региона. Оба подозреваются в сборе и передаче данных спецслужбам Украины.