ФСБ нашла украинских шпионов в Ярославской области Двух жителей Ярославской области заподозрили в работе на спецслужбы Украины

ФСБ задержала двух жителей Ярославской области по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС. По данным ведомства, они собирали и передавали украинским спецслужбам сведения об объектах критической инфраструктуры региона.

Установлено, что житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области, — отметили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ранее двое россиян получили 15 и 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Они собирали информацию о военных объектах России и передавали ее через мессенджеры. С мая 2023-го по февраль 2024-го они вели скрытую фото- и видеосъемку объектов и военнослужащих.

До этого в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, подозреваемого в шпионской деятельности. Мужчина по заданию украинской разведки собирал информацию о системах противовоздушной обороны и планировал совершить диверсию на энергообъекте региона.