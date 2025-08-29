Российские силы сбили за ночь 54 дрона ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО сбили 54 украинских дрона за шесть часов

За ночь 29 августа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ. Воздушные цели нейтрализованы в период с полуночи до 6:00 по московскому времени.

29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — указано в сообщении.

Наибольшее количество беспилотников сбито над Брянской областью (18 единиц), Республикой Крым (10) и акваторией Черного моря (девять БПЛА).

Также перехвачено восемь беспилотников над Тверской областью. По два над Орловской, Рязанской, Тульской областями и по одному над Курской, Калужской и Новгородской областями.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним были уничтожены две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.