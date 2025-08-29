Огневой мешок для ВСУ, гибель наемника: новости СВО к утру 29 августа

ВС России окружают украинскую группировку в ДНР, героический бой российского артиллериста с противником, смерть эстонского наемника ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Армия России формирует огневой мешок для ВСУ в ДНР

Освобождение российскими войсками населенного пункта Нелеповка в Донецкой Народной Республике имеет важное оперативно-тактическое значение, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это создает угрозу окружения для украинской группировки, дислоцированной между этим населенным пунктом и Часовым Яром.

Успешное наступление позволяет российским войскам занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения. Контроль над этим участком даст возможность изменить оперативную обстановку во всем регионе.

Орловская область подверглась атаке украинских дронов

В результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов в Орловской области произошли повреждения гражданских объектов. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале, обломки сбитых дронов повредили два здания в Орле и еще два в других муниципальных образованиях области. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

На местах происшествий работали сотрудники оперативных служб, ситуация взята под контроль. На несколько минут в области включался сигнал ракетной опасности, после чего обстановка нормализовалась.

Российский артиллерист сровнял с землей позицию ВСУ

Гвардии рядовой Денис Желтков поразил несколько ключевых целей, а затем обезвредил беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, угрожавший его орудию, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Его действия позволили сохранить расчет и технику, нанеся значительный урон противнику.

В ходе боевой задачи огневая позиция артиллериста подверглась обстрелу. Рядовой Желтков быстро сориентировался и вступил в контрбатарейную борьбу. Благодаря его быстрым и точным действиям была подавлена вражеская позиция. После этого артиллерист обнаружил БПЛА и уничтожил его из автомата.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Очередной эстонский «солдат удачи» ликвидирован на Украине

Как минимум шестой гражданин Эстонии, участвовавший в боевых действиях на Украине в качестве наемника, был ликвидирован, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По данным информаторов, речь идет об Олеве Роосте.

Согласно опубликованным данным, Роост имел значительный боевой опыт, приобретенный в ходе международных миссий в Афганистане и Мали. После завершения службы в эстонской армии в 2023 году он отправился на Украину, где вошел в состав третьего полка ССО Украины. Газета подчеркивает, что официальных данных о количестве погибших в этом конфликте эстонцев нет.

ВС России прорываются на Купянском направлении

Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении и берут город в окружение, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, продвижение связано с освобождением приграничных районов и затруднением удержания позиций украинскими подразделениями.

В то же время на направлении Волчанска украинские войска пытаются контратаковать, однако не достигают существенных результатов. Как подчеркнул Ганчев, в этом районе продолжаются активные бои.

Систему ПВО над большой частью Украины сравнили с дуршлагом

Воздушное пространство над многими населенными пунктами на Украине остается незащищенным и «напоминает дуршлаг», сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, дело в том, что командование ВСУ стягивает имеющиеся системы ПВО к критически важным объектам страны.

В пример он привел Харьковскую область, которая, по его словам, практически не защищена системами противовоздушной обороны. Военэксперт отметил, что в регионе лишь в некоторых местах остались устаревшие комплексы от НАТО или комплексы, оставшиеся с советских времен.

