28 августа 2025 в 19:58

Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении

Ганчев: ВС России улучшили позиции на Купянском направлении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении и берут город в окружение, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, продвижение связано с освобождением приграничных районов и затруднением удержания позиций украинскими подразделениями, передает РИА Новости.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

На Купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение, — поделился Ганчев.

В то же время на направлении Волчанска украинские войска пытаются контратаковать, однако не достигают существенных результатов. Как подчеркнул Ганчев, в этом районе продолжаются активные бои.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что освобождение Нелеповки в ДНР создало плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ. Населенный пункт находится в шести километрах от Константиновки, что расширило линию фронта до районов Александро-Шультино и Часова Яра.

Купянск
ВС РФ
Украина
ВСУ
