Военкор объяснил значение освобожденной ВС России Нелеповки

Освобождение Вооруженными силами России населенного пункта Нелеповка в Донецкой Народной Республике еще больше обеспечит дальнейшее наступление российских войск в Донбассе, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, этот успех расширил плацдарм ВС РФ под Константиновкой.

Военкор отметил, что Нелеповка представляет собой небольшое село в Краматорском районе с довоенной численностью населения около 40 человек. Населенный пункт расположен на берегу реки Кривой Торец в шести километрах юго-восточнее Константиновки и всего в трех километрах к северу от ранее освобожденного поселка Клебан-Бык.

Плацдарм к востоку от Константиновки продолжает расширяться. Фронт на этом участке теперь проходит по линии Нелеповка — Александро-Шультино — Предтечино — Ступочки — Часов Яр. Ближайшие после Нелеповки цели для группировки Юг — ближайшая Плещеевка и пригород Константиновки Иванополье, — написал Коц.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Операцию удалось осуществить благодаря действиям группировки войск «Южная».