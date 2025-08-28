Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа

В ночь на 28 августа средства ПВО сбили более 100 беспилотников над Россией. После налета БПЛА на Самару были задержаны 10 поездов. В Геленджике загорелся лесной массив около базы отдыха, началась эвакуация туристов. Пособница Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины получила пять лет тюрьмы. Подробности новых атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Сколько БПЛА ВСУ атаковало РФ в ночь на 28 августа

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами семь регионов России в ночь на четверг, 28 августа, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 102 воздушные цели.

В Минобороны сообщили, что 22 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря. По 21 дрону сбили над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и еще один — над акваторией Азовского моря.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Как украинские дроны атаковали Самару

В ночь на 28 августа беспилотники ВСУ атаковали Самару. Взрывы были слышны на юге города. По словам местных жителей, первые хлопки раздались в районе 02:20 мск.

На кадрах, опубликованных после ударов, видно, как над одной из многоэтажек поднимается густой черный дым. Очевидцы отметили, что дороги рядом с местом ЧП были перекрыты.

Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что регион атаковали украинские дроны. По его словам, работали системы противовоздушной обороны и оперативные службы. В местном аэропорту были введены временные ограничения. В целях безопасности власти ограничили работу мобильного интернета.

Из-за ночной атаки в Самарской области были задержаны 10 поездов. Три пригородных рейса отменили из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Как уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, максимальное время задержки составило более двух часов.

Минобороны России эти сообщения не комментировало.

Что известно о пожарах под Краснодаром после налета БПЛА ВСУ

По информации Telegram-каналов, после серии взрывов в поселке Афипский Краснодарского края начался пожар на предприятии. По предварительным данным, населенный пункт атаковали дроны ВСУ. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Местные жители рассказали, что они проснулись от громких звуков приблизительно в 03:00 мск. Всего было слышно до восьми хлопков.

В Геленджике началась эвакуация граждан с базы отдыха. Она расположена рядом с лесом, загоревшимся после налета ВСУ, сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. По его словам, в сельской школе организовали пункт временного размещения.

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха», — написал Богодистов.

Глава Геленджика отметил, что на место возгорания был направлен вертолет МЧС. В тушении пожара участвуют около 100 спасателей, задействовано 20 единиц техники. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщил оперштаб Краснодарского края, в районе Геленджика в селе Криница произошло возгорание в лесном массиве после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Специалисты сообщили о возникновении трех очагов пожара площадью 200 квадратных метров.

В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ упали на крышу дома

Telegram-каналы сообщили, что ВСУ атаковали беспилотниками город Петров Вал в Волгоградской области. Местные жители заявили о пожаре в одном из районов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным Telegram-каналов, громкий хлопок был слышен в начале третьего часа ночи. До этого жители населенных пунктов Камышинского района сообщали о пролете БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в Telegram-канале, что обломки беспилотного летательного аппарата рухнули на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское и повредили электропроводку. По его словам, власти эвакуировали 89 человек.

«Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей», — говорится в сообщении.

Как уточнил Слюсарь, большая часть жителей временно поселилась у родных и близких. Еще 12 человек, среди которых двое детей, находятся в пункте временного размещения.

«Место падения неразорвавшегося фрагмента оцеплено, ожидается прибытие саперной группы», — добавил глава региона.

В Белгородской области погиб командир отделения батальона «Стрелецкий-2»

В Белгородской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ погиб боец самообороны и командир отделения батальона «Стрелецкий-2» Михаил Терехов, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, сослуживцы оперативно оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и организовали его транспортировку в Октябрьскую районную больницу. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Выражаю всем его родным, близким, боевым товарищам искренние слова соболезнования. Мы, несомненно, окажем его жене и двум детям всю необходимую помощь и поддержку. Он будет представлен к государственной награде посмертно», — написал Гладков.

Жительница Рязани сядет в тюрьму за сотрудничество с ГУР Украины

Рязанский областной суд вынес приговор 55-летней жительнице Рязани, признав ее виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Женщина получила наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Сотрудники ФСБ установили, что жительница Рязани вышла на контакт с представителем украинской спецслужбы, используя для связи мессенджеры WhatsApp и Signal. В дальнейшем она целенаправленно пыталась собрать информацию, которая могла нанести ущерб безопасности РФ.

Командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных

Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области издевалось над мобилизованными, заявил источник в российских силовых структурах. По его словам, украинских военнослужащих неделями удерживали в ямах и регулярно избивали. Эту информацию подтвердили родственники бойцов.

«На Харьковском направлении в отношении командования 57-й ОМПБр в настоящий момент проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над мобилизованными», — заявил источник.

