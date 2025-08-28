День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 08:49

«Удерживали в ямах»: командование ВСУ уличили в пытках мобилизованных

ТАСС: мобилизованных солдат ВСУ держали в ямах в Харьковской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области издевалось над мобилизованными, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, украинских военнослужащих «неделями удерживали в ямах и регулярно избивали». Эту информацию подтверждают и родственники самих бойцов.

На Харьковском направлении в отношении командования 57-й омпбр в настоящий момент проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над мобилизованными, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили точным ударом авиабомбы ФАБ-250 пункт временной дислокации 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Как уточнили в Минобороны РФ, это произошло под Красноармейском в ДНР.

До этого стало известно, что ВСУ больше не контролируют правобережную часть Волчанска в Харьковской области, при этом Киев отказывается признавать очередной провал на фронте. Аналогичная ситуация наблюдается и с Дегтярным, который ранее освободила российская армия. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ВСУ
издевательства
мобилизованные
военнослужащие
