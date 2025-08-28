Бойцы точным ударом ФАБ разнесли пункт временной дислокации ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили ударом авиабомбы ФАБ-250 пункт временной дислокации 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, это произошло под Красноармейском в ДНР.

В результате разведывательных мероприятий в промышленной зоне Красноармейска был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 155-й омбр ВСУ. По выявленной цели был нанесен авиаудар, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ практически лишились контроля над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области, однако Киев отказывается это признавать. Источники подчеркнули, что противник остался на небольшом участке на юго-западной окраине населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что новым этапом СВО является вхождение Днепропетровской области в буферную зону на границе с Украиной. По его словам, единый фронт перемещается из ДНР под Днепр, а ВСУ оказались практически в окружении.