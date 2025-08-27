День знаний — 2025
«Практически в окружении»: военэксперт рассказал о новом этапе спецоперации

Военэксперт Матвийчук: Днепропетровская область войдет в буферную зону

ВС РФ в зоне СВО

Новым этапом специальной военной операции является вхождение Днепропетровской области в буферную зону на границе с Украиной, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, единый фронт перемещается из ДНР под Днепр, а ВСУ оказались практически в окружении.

Мы приступили к созданию буферной зоны. И если мы посмотрим с вами по карте, мы уже углубились на некоторых участках [Днепропетровской области] до 10 километров, на некоторых больше, на некоторых меньше. На направлении Покровска мы ведем наступательные действия. Противник находится практически в окружении. Мы частью сил выходим на дорогу, которая ведет в Краматорск. Можно сказать, что единый фронт сегодня перемещается из Донецкой Народной Республики в Днепропетровскую область, — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины оставили поселок Запорожское на стыке границ Днепропетровской области с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. ВСУ также отступили из соседней Новогеоргиевки.

