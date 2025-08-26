День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:11

Украина признала потерю двух населенных пунктов в Днепропетровской области

ВСУ отступили из Запорожского и Новогеоргиевки Днепропетровской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины оставили поселок Запорожское в Днепропетровской области, следует из данных проекта DeepState. По данным ресурса, ВСУ также отступили из соседней Новогеоргиевки.

Населенный пункт Запорожское располагается на стыке границ региона с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Кроме того, отмечается продвижение Вооруженных сил РФ в районе Шевченко.

DeepState — это украинский аналитический проект и онлайн-карта боевых действий. Его ведут на основе данных из открытых источников: сводок, фото, видео, сообщений в соцсетях. На карте в режиме реального времени отмечаются изменения линии фронта и занятые населенные пункты.

Ранее заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Степа рассказал, что ВСУ оставили сотни тел погибших сослуживцев в селе Новогеоргиевка. По его словам, тела сбрасывали в окопы при отступлении.

В Минобороны России эту информацию не комментировали. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт 20 августа.

