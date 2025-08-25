Вооруженные силы Украины бросили на территории села Новогеоргиевка в Днепропетровской области сотни тел сослуживцев, сообщил ТАСС заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Степа. Трупы, по его словам, массово сбрасывали в окопы перед отступлением. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями, — сказал военнослужащий.

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт 20 августа. Всего же российские войска за минувшую неделю взяли девять населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль перешли семь сел в Донецкой Народной Республике и два села в Днепропетровской области.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут интенсивные бои в районе Торского и Шандриголово на Краснолиманском направлении. По его словам, войска расширяют зону контроля — освобожден населенный пункт Среднее. Минобороны РФ информацию не комментировало.