Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:05

Сотни тел военнослужащих ВСУ обнаружили в Новогеоргиевке

Замкомандира Степа: ВСУ бросили в Новогеоргиевке сотни тел сослуживцев

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины бросили на территории села Новогеоргиевка в Днепропетровской области сотни тел сослуживцев, сообщил ТАСС заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Степа. Трупы, по его словам, массово сбрасывали в окопы перед отступлением. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями, — сказал военнослужащий.

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт 20 августа. Всего же российские войска за минувшую неделю взяли девять населенных пунктов в зоне СВО. Под контроль перешли семь сел в Донецкой Народной Республике и два села в Днепропетровской области.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут интенсивные бои в районе Торского и Шандриголово на Краснолиманском направлении. По его словам, войска расширяют зону контроля — освобожден населенный пункт Среднее. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВСУ
происшествия
ВС РФ
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры с бомбой внутри иконы для теракта в Крыму
Стало известно, кто сопровождал россиянку с заминированной иконой до УФСБ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.