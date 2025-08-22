Стало известно число сел, освобожденных российскими войсками за неделю Российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю

Российские войска за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО, следует из сообщений Минобороны России. Под контроль ВС РФ перешли семь сел в Донецкой Народной Республике и два села в Днепропетровской области.

Были освобождены Колодези, Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка, Русин Яр, Вороное и Новогеоргиевка. Результатов удалось достичь благодаря усилиям группировок войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток».

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что российские военные смогли продвинуться в районе села Торское в Донецкой Народной Республике. Это позволило бойцам закрепиться на новых рубежах, подчеркнул он. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, военные из группировки «Запад» на Краснолиманском направлении ликвидировали склады с боеприпасами и места сосредоточения личного состава ВСУ. По информации МО, удары наносили расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» при поддержке операторов беспилотников «Орлан-10» 20-й гвардейской общевойсковой армии.