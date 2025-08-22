Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:08

Стало известно число сел, освобожденных российскими войсками за неделю

Российские войска освободили девять населенных пунктов за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО, следует из сообщений Минобороны России. Под контроль ВС РФ перешли семь сел в Донецкой Народной Республике и два села в Днепропетровской области.

Были освобождены Колодези, Александро-Шультино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка, Русин Яр, Вороное и Новогеоргиевка. Результатов удалось достичь благодаря усилиям группировок войск «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток».

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что российские военные смогли продвинуться в районе села Торское в Донецкой Народной Республике. Это позволило бойцам закрепиться на новых рубежах, подчеркнул он. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, военные из группировки «Запад» на Краснолиманском направлении ликвидировали склады с боеприпасами и места сосредоточения личного состава ВСУ. По информации МО, удары наносили расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» при поддержке операторов беспилотников «Орлан-10» 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Россия
освобождения
сёла
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности дешевой формы для школы
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы очистили подводную статую Христа необычным методом
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.