22 августа 2025 в 07:50

«Продвинулись севернее Торского»: раскрыты новые успехи ВС России в ДНР

Марочко: ВС РФ продвинулись у Торского и заняли новые позиции у Кировска в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России продвинулись у села Торское в Донецкой Народной Республике, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, благодаря этому российским бойцам удалось занять новые позиции. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ходе освободительных действий нашим войскам удалось продвинуться севернее Торского и занять новые позиции в районе Кировска в ДНР, — подчеркнул военэксперт.

Кроме того, армия РФ выбила подразделения Вооруженных сил Украины с позиций у реки Жеребец, добавил Марочко. Помимо всего прочего, ВС РФ также продвинулись вдоль реки Водяная юго-восточнее от Торского, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Южно-Донецком направлении были вынуждены сдать армии России заградотряд Национальной гвардии Украины. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, решение о сдаче было связано с тем, что нацгвардейцы открывали огонь по своим.

До этого военный эксперт Олег Глазунов выразил мнение, что ВСУ рискуют столкнуться с серьезными проблемами с приходом осенней распутицы. По его словам, западная техника не адаптирована к сложным погодным условиям и бездорожью.

