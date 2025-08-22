В ходе освободительных действий нашим войскам удалось продвинуться севернее Торского и занять новые позиции в районе Кировска в ДНР, — подчеркнул военэксперт.

Кроме того, армия РФ выбила подразделения Вооруженных сил Украины с позиций у реки Жеребец, добавил Марочко. Помимо всего прочего, ВС РФ также продвинулись вдоль реки Водяная юго-восточнее от Торского, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Южно-Донецком направлении были вынуждены сдать армии России заградотряд Национальной гвардии Украины. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, решение о сдаче было связано с тем, что нацгвардейцы открывали огонь по своим.

До этого военный эксперт Олег Глазунов выразил мнение, что ВСУ рискуют столкнуться с серьезными проблемами с приходом осенней распутицы. По его словам, западная техника не адаптирована к сложным погодным условиям и бездорожью.