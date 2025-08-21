ВСУ на Южно-Донецком направлении были вынуждены сдать армии России заградотряд Национальной гвардии Украины, рассказал в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, решение о сдаче было связано с тем, что нацгвардейцы открывали огонь по своим.

Буквально днями назад представители 31-й бригады ВСУ на Южно-Донецком направлении были вынуждены сдать заградотряд Национальной гвардии Украины, который накрыли наши ВКС, и таким образом 17-я бригада вооруженных формирований Украины понесла большие потери на Южно-Донецком направлении, — сказал он.

Ранее командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Босян рассказал, что украинские артиллеристы в селе Искра Днепропетровской области преднамеренно обстреливали собственные позиции, чтобы не допустить пленения сослуживцев. Он пояснил, что при отступлении подразделений ВСУ их встречают заградительные отряды, которые блокируют возможность отхода. По словам военнослужащего, такие отряды уничтожают своих же бойцов, если те пытаются покинуть позиции.