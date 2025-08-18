Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 10:10

В ВС России раскрыли, как ВСУ уничтожают собственных бойцов в Искре

Боец Босян: артиллеристы ВСУ обстреливают сдающихся в плен сослуживцев в Искре

Украинские артиллеристы в селе Искра в Днепропетровской области преднамеренно обстреливали собственные позиции, чтобы избежать пленения сослуживцев, рассказал командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Босян в комментарии ТАСС. Когда подразделения ВСУ отступают, их на месте встречают заградительные отряды, которые не дают возможности эвакуироваться, объяснил он.

Когда противник отступает, у них там есть их заградотряд. Они им не дают отступить. То бишь, кто из них отступает, они их сами уничтожают. Даже в таком порядке: вот мы обнаружили [ВСУ] в доме. Сидят. Начинаем чистить дом. И по ним начинает работать их же артиллерия, миномет, дрон-камикадзе. Короче, их не дают, чтобы они попали в руки, — сказал военнослужащий.

Ранее разведчик группировки «Центр» с позывным Велес, сообщил, что на фронте в районе Красноармейска (Покровска) украинские солдаты часто теряют ориентиры и случайно попадают прямо на позиции российских войск. По его словам, это связано с отсутствием точных данных о линии фронта, из-за чего командование ВСУ направляет личный состав в зоны, уже контролируемые РФ.

