18 августа 2025 в 09:22

Раскрыто, как бойцов ВСУ заводят прямо в руки российской армии

Боец Велес: солдат ВСУ по ошибке отправляют на российские позиции в ДНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ теряют ориентиры на линии фронта в районе Красноармейска (Покровска) ДНР, из-за чего солдаты попадают прямо на позиции российских войск, рассказал разведчик группировки «Центр» с позывным Велес в беседе с РИА Новости. Это происходит потому, что противник не имеет точных данных о линии соприкосновения и направляет подразделения непосредственно в зону, уже контролируемую российскими военными. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Все чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции, — сказал военнослужащий.

Ранее Велес сообщил, что подразделения ВСУ начали отход из Красноармейска. Он уточнил, что «медийные» формирования, которые появляются в репортажах, быстро покидают город, оставляя своих товарищей и уходя в направлении Гришино. Им на смену в населенный пункт направляют мобилизованных с минимальной подготовкой.

