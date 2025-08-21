ВСУ предупредили о новых проблемах с приходом осени Военэксперт Глазунов: у ВСУ осенью начнутся проблемы из-за западной техники

Вооруженные силы Украины рискуют столкнуться с серьезными проблемами с приходом осенней распутицы, высказал мнение в разговоре с Lenta.ru военный эксперт «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, западная техника не адаптирована к сложным погодным условиям и бездорожью.

Глазунов указал, что современная российская техника способна эффективно работать в любых условиях, поэтому ухудшение погоды не окажет негативного влияния на продвижение ВС РФ в зоне военной операции. При этом западные образцы создавались для европейских дорог и более благоприятного климата, что может создать для ВСУ дополнительные проблемы.

Проблемы могут быть только с некоторой западной техникой, не приспособленной к нашей грязи, — отметил аналитик.

Глазунов добавил, что пехота с обеих сторон будет испытывать трудности из-за распутицы. Но, по оценкам аналитика, российские солдаты уже привыкли к сложным условиям.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины окажутся в тисках в Славянске и Краматорске, если ВС РФ освободят Покровск. По его словам, в данных районах идут жесточайшие бои.