«Жесточайшие бои»: названо условие окончательного разгрома ВСУ в ДНР Военэксперт Дандыкин: судьба ВСУ в ДНР решится в боях за Славянск и Краматорск

Вооруженные силы Украины окажутся в тисках в Славянске и Краматорске, если ВС РФ освободят Покровск, Константиновку, Северск и Красный Лиман, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в данных районах идут жесточайшие бои.

Покровск, Константиновка, с другой стороны — Северск, Лиман. Это уже будет для ВСУ серьезно, тогда группировка ВСУ в Славянске и Краматорске окажется в тисках. Славянск находится в низине, главное там — гора Карачун. Там жесточайшие бои, ВСУ бросают подкрепления на Константиновку, Покровск и Красный Лиман, — высказался Дандыкин.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские бойцы Южной группировки войск ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж ВСУ. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Пункты управления БПЛА ВСУ были ликвидированы при помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что освобождение Новогеоргиевки, расположенной на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей, имеет стратегическое значение для дальнейшего наступления российских войск в зоне спецоперации. По его словам, данный населенный пункт может стать плацдармом для продвижения в юго-западном направлении – до Гуляйполя.