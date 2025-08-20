Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:06

Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили два пункта БПЛА и блиндаж ВСУ

Российские бойцы группировки войск «Южная» ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

В ДНР <…> операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два пункта управления БПЛА и блиндаж с личным составом ВСУ, — следует из публикации.

Установленные координаты целей были переданы вышестоящему командованию. Пункты управления БПЛА ВСУ были ликвидированы при помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом, добавили в военном ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе «Тритон» в городе Измаил Одесской области. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Также FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны России уточнили, что российские военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.

ДНР
Минобороны РФ
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал блокировать контент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений
Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и узнали потери Украины в ходе СВО
Стало известно, что будет с Зеленским после завершения конфликта
Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян
Россиянка тайком вывезла за границу тонны краба на 51 млн рублей
Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща
Экономист рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян
В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты
Автовладельцев предупредили о новом росте цен на одну услугу
Запуск СПГ-завода «Новатэка» в Мурманске хотят отложить из-за санкций
Трехсторонний саммит по Украине может пройти в столице Венгрии
Подростки нашли способ обходить запрет на аренду электросамокатов
Опасная бактерия оставила мужчину без ноги
Иностранные наемники бегут за Оскол
Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ
Полыхающий торговый центр в Кемерово сняли на видео
Сборную Израиля потребовали отстранить от турниров ФИФА и УЕФА
Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским
«Мощная оплеуха»: Захарова о карте Украины в Белом доме
Запад мог пообещать Зеленскому «королевскую» защиту за послушание
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.