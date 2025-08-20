Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили два пункта БПЛА и блиндаж ВСУ

Российские бойцы группировки войск «Южная» ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

В ДНР <…> операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены два пункта управления БПЛА и блиндаж с личным составом ВСУ, — следует из публикации.

Установленные координаты целей были переданы вышестоящему командованию. Пункты управления БПЛА ВСУ были ликвидированы при помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом, добавили в военном ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе «Тритон» в городе Измаил Одесской области. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Также FPV-дроны российской группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны России уточнили, что российские военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.