Освобождение Варваровки в Запорожской области позволит окончательно зачистить восточное побережье реки Гайчур, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, переход села под контроль ВС РФ — это важный шаг для дальнейшего продвижения в регионе.

Освобождение Варваровки является одним из серии завершающих этапов зачистки восточного побережья реки Гайчур, — отметил собеседник агентства.

Источник обратил внимание, что российским войскам удалось взять под контроль крупный узел обороны площадью более 15 квадратных километров и уничтожить до роты живой силы ВСУ. По его информации, также были поражены более 12 единиц техник и свыше 70 гексакоптеров противника типа «Баба-яга».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Стратегического успеха удалось достичь благодаря усилиям военнослужащих российской группировки войск «Восток». Подразделения продолжают продвижение вглубь обороны противника.