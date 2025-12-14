Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 14:40

Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО

Освобождение Варваровки под Запорожьем позволит зачистить побережье реки Гайчур

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Освобождение Варваровки в Запорожской области позволит окончательно зачистить восточное побережье реки Гайчур, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, переход села под контроль ВС РФ — это важный шаг для дальнейшего продвижения в регионе.

Освобождение Варваровки является одним из серии завершающих этапов зачистки восточного побережья реки Гайчур, — отметил собеседник агентства.

Источник обратил внимание, что российским войскам удалось взять под контроль крупный узел обороны площадью более 15 квадратных километров и уничтожить до роты живой силы ВСУ. По его информации, также были поражены более 12 единиц техник и свыше 70 гексакоптеров противника типа «Баба-яга».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Стратегического успеха удалось достичь благодаря усилиям военнослужащих российской группировки войск «Восток». Подразделения продолжают продвижение вглубь обороны противника.

Россия
Запорожская область
СВО
Украина
освобождения
сёла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о «возвращении» Урганта в эфир
Адвокат отреагировала на слухи о переводе «королевы марафонов» в ВИП-отряд
Смертельное массовое ДТП с микроавтобусом произошло в Татарстане
Россиянам назвали полезные для сосудов продукты
Ученые назвали привычку, увеличивающую риск диабета у пожилых
Зеленский назвал условие для отказа Украины от вступления в НАТО
Свидетель теракта на пляже в Сиднее рассказал подробности нападения
Зеленский прилетел в Берлин
«Хотят продолжения»: Песков высказался о «своей игре» ЕС на Украине
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 декабря, фото, видео
Французские фермеры устроили акцию протеста с трупом у офиса министра
Песков сделал важное заявление о финале конфликта по Украине
«Развод временный»: политолог о словах Мерца про «американский мир»
Сквозной ветер и тепло до +9? Погода в Москве в середине недели: чего ждать
ВСУ решили «убить» искусство в ЛНР с помощью дронов
Россиянин ударил дочь по голове за просьбу купить конфету и попал на видео
«Следим за страшными новостями»: Захарова высказалась о трагедии в Сиднее
«Красочное выражение лица»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Мерц сеет панику о последствиях поражения Украины
Глава ДНР отчитался о работе «Купола Донбасса» против БПЛА
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.