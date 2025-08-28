Бегство ВСУ из Волчанска, прорыв в Юнаковке: новости СВО на утро 28 августа

ВСУ потеряли контроль над правобережной частью Волчанска, армия России стремительно наступает в Юнаковке, украинские бойцы лишились технических средств снабжения на Константиновском направлении. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Дроны ВСУ обрушились на локомотивное депо под Волгоградом

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области, пострадавших зафиксировано не было, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В результате падения обломков беспилотника произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района, следует из обнародованных данных. Пожар был оперативно потушен.

ВСУ сбежали с правобережной части Волчанска

Украинские подразделения больше не контролируют правобережную часть Волчанска в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. При этом Киев отказывается признавать очередной провал на фронте. Аналогичная ситуация наблюдается и с Дегтярным, которое ранее освободили ВС России.

В частности, украинский мониторинговый ресурс упорно не признает утрату позиций. Однако в Киеве согласны, что бойцы «Севера» форсировали реку Волчью и расширяют плацдарм.

ВС РФ почти полностью освободили Юнаковку

ВСУ практически лишились контроля над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области, однако Киев отказывается это признавать, сообщили в российских силовых ведомствах. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Противник остался на небольшом участке на юго-западной окраине населенного пункта. На территории Юнаковки были сосредоточены основные силы и логистика ВСУ, участвующие в «курской авантюре», констатировал источник.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Колумбийские «солдаты удачи» заполонили батальон ВСУ

Примерно половину личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, указали в силовых структурах. По имеющимся сведениям, их перебросили в Днепропетровскую область.

Бригада сейчас расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское. Более подробной информации о противнике источник не сообщил.

Операторы БПЛА уничтожили робототехнические комплексы ВСУ

Подразделения ВСУ лишились технических средств снабжения на Константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. Успешную операцию провели расчеты БПЛА Южной группировки войск.

Первый НРТК заметили во время передвижения по открытому участку дороги в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Он был уничтожен точным сбросом боеприпаса. Во время дальнейшего наблюдения был обнаружен второй НРТК, который постигла такая же участь.

«Пацифиста» с Украины ликвидировали в Черниговской области

Украинский военный Александр Маняхин, поклявшийся не выступать против России, ликвидирован в Черниговской области, передают СМИ. Как указали журналисты, он был одним из выживших после Иловайского котла в 2014 году.

После освобождения военный пообещал больше не противостоять РФ, но слова не сдержал и был убит в результате удара FPV-дрона. Официального подтверждения гибели со стороны украинских властей не поступало.

Над Липецкой областью уничтожили два дрона ВСУ

Российские силы ПВО перехватили над Липецкой областью два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Противник попытался атаковать российский регион вечером 27 августа.

Пресс-служба правительства Липецкой области также объявляла о введении красного уровня опасности для города Ельца, Елецкого и Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского муниципальных округов. Жителей региона попросили оставаться дома.

