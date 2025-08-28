День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 04:12

Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом

Бочаров: ВСУ атаковали объекты транспортной инфраструктуры под Волгоградом

Военнослужащий ВСУ

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры Волгоградской области. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен, — отметил он.

Ранее в результате атаки беспилотника на центр Ростова-на-Дону повреждения получили не менее семи многоквартирных жилых домов. В трехэтажных зданиях были выбиты стекла, на тротуарах и проезжей части лежали обломки и осколки.

Тем временем в период с 20:00 мск до 23:00 мск в среду, 27 августа, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что по одному дрону сбили над территориями Смоленской области и Республики Крым.

атаки
БПЛА
ВСУ
Андрей Бочаров
