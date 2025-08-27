Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа

В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что по одному дрону сбили над территориями Смоленской области и Республики Крым.

В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семь БПЛА – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря, — отметили в МО.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили украинские беспилотники в пяти районах. В частности, речь идет о Миллеровском, Кашарском, Неклиновском, Тарасовском и Чертковском районах. По словам врио главы региона, пострадавших нет.

До этого в Смоленской области были подавлены и сбиты семь беспилотников. Как рассказал губернатор региона Василия Анохина, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.