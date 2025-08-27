День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 19:13

ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками

В Днепропетровской области заметили наемников из Колумбии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерно половину личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили в силовых структурах. По данным источника РИА Новости, их перебросили в Днепропетровскую область.

В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, — сказал источник.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что среди самых кровожадных наемников ВСУ выделяются румыны и поляки. Он отметил, что бойцы зачастую прибывают с неплохим оружием, однако после возникают проблемы с боеприпасами, и наемники отказываются воевать.

До этого бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, рассказал, что вступил в ВСУ из-за любви к украинке. Сейчас боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса оценивает свое решение как «не очень мудрое».

Тем временем стало известно, что в составе ВСУ появилось новое формирование под названием «Специальная латинская бригада». Данное соединение укомплектовано выходцами из Латинской Америки и испаноговорящими наемниками.

ВСУ
наемники
происшествия
Днепропетровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном
Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти
Кремлев выразил надежду, что трилогия Бивола и Бетербиева состоится
«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта
ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками
Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его
YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине
В Венгрии раскрыли подробности судебного иска Будапешта против ЕС из-за РФ
Россиян предупредили об опасности употребления острой азиатской лапши
В РФ призвали присвоить Пугачевой статус иноагента после ее слов Вакарчуку
Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом
«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку
В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции
Россиянам пообещали теплое начало сентября
Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа
Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного
«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку
Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2025 года, законы, что подорожает
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.