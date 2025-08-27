Примерно половину личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии, сообщили в силовых структурах. По данным источника РИА Новости, их перебросили в Днепропетровскую область.

В составе 203-го батальона 113-й бригады ВСУ половина личного состава состоит из граждан Колумбии. Сама бригада сейчас расположилась в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, — сказал источник.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что среди самых кровожадных наемников ВСУ выделяются румыны и поляки. Он отметил, что бойцы зачастую прибывают с неплохим оружием, однако после возникают проблемы с боеприпасами, и наемники отказываются воевать.

До этого бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, рассказал, что вступил в ВСУ из-за любви к украинке. Сейчас боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса оценивает свое решение как «не очень мудрое».

Тем временем стало известно, что в составе ВСУ появилось новое формирование под названием «Специальная латинская бригада». Данное соединение укомплектовано выходцами из Латинской Америки и испаноговорящими наемниками.