Бывший польский наемник назвал экстравагантную причину вступления в ВСУ Польский экс-наемник Флачек рассказал, что вступил в ВСУ из-за любви к украинке

Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону России, рассказал, что вступил в ВСУ из-за любви к украинке. Сейчас боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса оценивает свое решение как «не очень мудрое», передает РИА Новости.

Нашел сайт, где набирают людей. Потому что я полюбил украинскую женщину и хотел быть для нее героем. Это не очень мудрое решение, но это правда, — признался Флачек.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что иностранные наемники вместе с военнослужащими ВСУ занимаются разграблением пустующих квартир в подконтрольном им Херсоне. На данный момент в городе отсутствует около двух третей жителей. Сальдо охарактеризовал наемников как людей, не имеющих никаких принципов. При этом он отметил, что местные правоохранительные органы не предпринимают никаких действий для пресечения деятельности грабителей.

До этого стало известно, что в составе ВСУ появилось новое формирование под названием «Специальная латинская бригада». Данное соединение укомплектовано выходцами из Латинской Америки и испаноговорящими наемниками.