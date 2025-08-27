Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа

Освобождение Первого Мая, кольцо вокруг Покровска, диверсия с отравленной едой, болезни среди военнослужащих ВСУ и массовая сдача в плен операторов БПЛА. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Кольцо вокруг Покровска сжимается

Бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в Донецкой Народной Республике. По словам военкора Александра Коца, поселок расположен на юго-западной окраине Покровска (Красноармейска).

«Группировки российских войск продолжают сжимать кольцо окружения вокруг этого 60-тысячника. Вероятно, уже в ближайшее время начнутся бои в городской застройке», — считает военкор.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук также рассказал, что ВС РФ ведут наступательные действия в сторону Покровска: «Противник находится практически в окружении. Мы частью сил выходим на дорогу, которая ведет в Краматорск».

Также российские военнослужащие усиливают свои позиции в Часове Яре. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, ВС РФ зачистили северо-западную окраину населенного пункта и вышли за пределы города.

«В ходе активных боевых действий наши подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР и вышли за его пределы. Кроме того, ВС РФ улучшили тактическое положение севернее населенного пункта Ступочки», — рассказал он.

Кроме того, ВС РФ заняли ряд ключевых высот у села Майского и тем самыми увеличили зону контроля. На участке между Майским и Николаевкой бойцы ВС РФ также взяли под контроль участок трассы протяженностью 3 км.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отравленные продукты от ВСУ

Военнослужащий Южной группировки войск с позывным Бульдог рассказал, что в районе Александро-Шультино в ДНР украинские военные пытались выдать отравленные продукты за российские припасы. По его словам, они должны были использоваться для диверсий против бойцов РФ.

«Заняли позиции противника и <…> нашли бутылки и печенье, предположительно, украинского производства, но сделаны под наши. И, как мы подозреваем, противник собирался сбрасывать эти все химические составы на наши позиции. Да, противник маскировал все бутылки под наши для того, чтобы наши люди, наши бойцы все это без зазрения, без страха брали», — сказал Бульдог.

На Харьковское направление перебросили 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Ее военнослужащие получили известность после мародерства в магазине «Пятерочка» в селе Заолешенка под Суджей. Тогда в Сети появились видео, на которых бойцы ВСУ вывозят продукты на тележках, пьют алкоголь и наносят на стены надписи. От магазина буквально ничего не осталось.

«Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже», — сказал источник.

Кризис в 80-й бригаде ВСУ из-за погоды

Тем временем 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ под Садками в Сумской области оказалась парализована из-за резкого ухудшения погоды. Как рассказал источник в российских силовых структурах, более половины личного состава заболело, а доставка медикаментов и эвакуация затруднены из-за сложной местности и погодных условий.

«На Сумском направлении тяжелая ситуация на позициях 80-й ОДШБр возле Садков. Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют», — отметил собеседник.

Ранее также сообщалось о вспышке туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Это стало одной из причин снижения активности украинских войск на Харьковском направлении. В настоящее время в бригаде проводится расследование, а волонтеры экстренно закупают медикаменты. Также источник сообщал, что у одного бойца из 65-го ракетно-артиллерийского арсенала выявили гепатит.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Операторы БПЛА массово сдаются в плен

За минувшие сутки ВС РФ поразили пункты управления и места сборки беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, задачу выполняли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА и ракетные войска. Также в ней участвовала артиллерия.

«Нанесено поражение радиолокационной станции ПВО ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того российские войска ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Цели были поражены в 149 районах.

В августе на Краснолиманском направлении в ДНР российским войскам сдались в плен 29 военнослужащих ВСУ, включая бойцов националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и операторов БПЛА.

На Рубцовском направлении в плен сдались еще девять операторов БПЛА, входивших в состав 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сдача в плен была осуществлена бойцами группировки войск «Запад», которые провели соответствующую операцию.

