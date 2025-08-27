День знаний — 2025
27 августа 2025 в 08:39

Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области

Позиции ВСУ в Сумской области оказались под угрозой из-за непогоды

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Резкое ухудшение погоды парализовало позиции 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Садками в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Более половины украинских военнослужащих заболели, доставка медикаментов и эвакуация практически невозможны.

На Сумском направлении тяжелая ситуация на позициях 80-й ОДШБр возле Садков. Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют, — отметил собеседник агентства.

По его словам, бойцы российской группировки «Север» продолжают формирование полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные успешно удерживают все занятые рубежи на Сумском направлении в зоне специальной военной операции. По его словам, на данном участке фронта продолжается активная фаза боевых действий. Многие рубежи находятся под постоянным огневым воздействием. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сумская область
ВСУ
СВО
спецоперация
