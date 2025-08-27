Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области Позиции ВСУ в Сумской области оказались под угрозой из-за непогоды

Резкое ухудшение погоды парализовало позиции 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под Садками в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Более половины украинских военнослужащих заболели, доставка медикаментов и эвакуация практически невозможны.

На Сумском направлении тяжелая ситуация на позициях 80-й ОДШБр возле Садков. Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют, — отметил собеседник агентства.

По его словам, бойцы российской группировки «Север» продолжают формирование полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные успешно удерживают все занятые рубежи на Сумском направлении в зоне специальной военной операции. По его словам, на данном участке фронта продолжается активная фаза боевых действий. Многие рубежи находятся под постоянным огневым воздействием. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.