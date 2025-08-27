День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:45

Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в плену в ДНР

В ДНР взяли в плен девять операторов ударных беспилотников ВСУ

Несколько украинских расчетов, занимавшихся управлением ударными беспилотниками, были захвачены в плен на территории Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель российских силовых ведомств. Всего в плен сдались девять операторов БПЛА, входивших в состав 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

По информации собеседника агентства, все произошло в районе населенного пункта Колодези на Рубцовском направлении. Сдача в плен была осуществлена бойцами группировки войск «Запад», которые провели соответствующую операцию.

Как уточнил источник, захваченные беспилотники относились к классу FPV-аппаратов и других типов ударных БПЛА. Данная техника активно применяется для нанесения ударов по позициям российских войск.

Ранее сообщалось, что почти три десятка военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам за август. По данным силовых структур РФ, речь идет только о Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

До этого The Telegraph писало, что массовое дезертирство в ВСУ достигло катастрофических масштабов. По оценкам журналистов, украинская армия ежедневно теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.

Россия
ДНР
военнопленные
беспилотники
ВСУ
