Десятки бойцов ВСУ сдались в плен на одном из направлений за август

Десятки бойцов ВСУ сдались в плен на одном из направлений за август В августе на Краснолиманском направлении в российский плен сдались 29 бойцов ВСУ

Почти три десятка военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам за август, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По их данным, речь идет только о Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.

В августе в плен на Краснолиманском направлении сдались 29 солдат ВСУ, — рассказали журналистам собеседники.

Отмечается, что среди сдавшихся были и участники националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Также российским бойцам сдались украинские операторы беспилотников.

Ранее сообщалось, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые мясные штурмы.

Также The Telegraph писало, что массовое дезертирство в ВСУ достигло катастрофических масштабов. По оценкам журналистов, украинская армия ежедневно теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.