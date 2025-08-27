Почти три десятка военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам за август, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. По их данным, речь идет только о Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике.
В августе в плен на Краснолиманском направлении сдались 29 солдат ВСУ, — рассказали журналистам собеседники.
Отмечается, что среди сдавшихся были и участники националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Также российским бойцам сдались украинские операторы беспилотников.
Ранее сообщалось, что число сдающихся в плен военнослужащих ВСУ продолжает расти. Основными причинами российские силовики называют тяжелые условия службы, отсутствие перспектив, принудительную мобилизацию и так называемые мясные штурмы.
Также The Telegraph писало, что массовое дезертирство в ВСУ достигло катастрофических масштабов. По оценкам журналистов, украинская армия ежедневно теряет до 400 военнослужащих, которые отказываются продолжать участие в конфликте, считая свои усилия бессмысленными.