27 августа 2025 в 11:33

Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 27 августа? Что происходит у Александрограда, Волчанска, Вороного, Григоровки, Зеленого Гая, Камышевахи, Котлино, Константиновки, Купянска, Мирнограда, Новомихайловки, Покровска, Родинского, Синельниково, Северска, Удачного, Харькова и Шахово?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении продолжаются бои в районе Камышевахи и Вороного. ВС РФ стремятся выровнять линию фронта в районе Январское — Темировка. Сообщается об участившихся контратаках ВСУ в районе Зеленого Гая. Противник пытается „срезать“ вклинения российских войск на данном участке. На Покровском направлении продолжаются бои на южном охвате Покровска — в районе Удачного, Леонтовичах, Троянде, а также севернее — ВС РФ штурмуют Родинское. Продолжаются сражения у Шахово. На Константиновском направлении сообщается о выводе подразделений ВСУ из района Александро-Шультино к Константиновке. ВС РФ наступают в Плещеевке, стремясь отрезать противника от сообщения с Клебан-Быком. Харьковский фронт. На Купянском направлении войска РФ усиливают контроль над ключевыми районами Купянска. На Волчанском участке ВС РФ продолжают сражения в Синельниковском лесу и на левом берегу Волчанска», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении в Волчанске ВС РФ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Ожесточенные бои идут в лесу возле Синельниково. На Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывает подкрепление. На Краснолиманском направлении — бои у Новомихайловки, где противник контратаковал, а также у Редкодуба. На Константиновском направлении — бои у Александро-Шультино, враг ведет организованную оборону. На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ контратакуют в районе Леонтовичей. На этом участке фронта идут тяжелые бои, противник перебрасывает подкрепления. Севернее по Доброполью ВС России работают тяжелыми авиабомбами», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении в районе Мирнограда ВКС РФ мощно отработали по позициям ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Северское направление. Продолжается зачистка лесных массивов и пойменных участков по левому берегу реки Северский Донец в Серебрянском лесничестве. Территория до Григоровки из серой зоны переходит под контроль РФ. При выходе российских подразделений на высоты западнее Серебрянки ВСУ теряют северные окраины Северска. Днепропетровское направление. Противник проводит контратаки в направлении Зеленого Гая и Александрограда. От Новохатского до Поддубного создаем плацдарм для наступления. Также от Малиевки ВС РФ продвинулись западнее и взяли под контроль Вороное. В районе Камышевахи продвинулись на 500 метров в западном направлении. Харьковское направление. На данном участке фронта не прекращаются тяжелые бои и в лесу возле Синельниково, а также в Волчанске на левом берегу реки Волчья», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

