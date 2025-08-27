ВСУ в «клещах» и мощный удар Су-25: успехи ВС РФ к утру 27 августа

Российские войска загнали бойцов 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в клещи в районе Серебрянского лесничества, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. В Минобороны РФ никак не комментировали данную информацию. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 августа?

ВСУ загнали в клещи в Серебрянском лесничестве

«Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ. Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники», — источники агентства.

Су-25 уничтожил военных и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Экипажи двух самолетов Су-25 ВКС России уничтожили военнослужащих и боевую технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток», сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Восток“», — сказано в заявлении.

Главная цель российской армии в ДНР

Освобождение Покровска (Красноармейска) является самой приоритетной целью российской армии в ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что противник на этом направлении обречен и уже в ближайшее время будет пленен или разгромлен.

«Самая приоритетная цель в ДНР — это полное освобождение административной территории Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком направлении. Я имею в виду Покровск. Мы зашли в город, идут ожесточенные бои. В ближайшее время противник будет или пленен, или разгромлен. Противник в Покровске обречен», — высказался Матвийчук.

Украина признала потерю двух населенных пунктов в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины оставили поселок Запорожское в Днепропетровской области, следует из данных проекта DeepState. По данным ресурса, ВСУ также отступили из соседней Новогеоргиевки.

Населенный пункт Запорожское располагается на стыке границ региона с Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью. Кроме того, отмечается продвижение Вооруженных сил РФ в районе Шевченко.

БМП-3 «Центра» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском, рассказали в пресс-службе Минобороны России. Экипаж БМП-3 вместе с группой штурмовиков стремительным броском через открытое поле выехал к позициям противника и атаковал его с ходу огнем прямой наводкой из 30-мм автоматической спаренной пушки 2А72.

«Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 мотострелкового полка группировки войск „Центр“ разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении», — сообщили в ведомстве.

