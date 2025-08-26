День знаний — 2025
26 августа 2025 в 19:36

Части ВСУ загнали в клещи в Серебрянском лесничестве

ВС России загнали бойцов ВСУ в клещи в районе Серебрянского лесничества

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска загнали бойцов 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в клещи в районе Серебрянского лесничества, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. В Минобороны РФ никак не комментировали данную информацию.

Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ. Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники, — рассказали источники агентства.

Ранее Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что российские войска почти полностью зачистили Серебрянское лесничество. В Минобороны никак не комментировали данную информацию. Бои за оборонительный район ВСУ в Серебрянском лесу близ границы ДНР и ЛНР шли с 2022 года.

Украинские источники называют ситуацию очень сложной, поскольку контроль над Серебрянским лесом открывает ВС РФ путь с севера к Славянску и Краматорску. Ключевой точкой в наступлении России стала Серебрянка, в которую смогли войти войска. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ВСУ
ВС РФ
тероборона
окружение
