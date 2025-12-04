Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:31

«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем

Полковник ВСУ Манько: из Гуляйполя отступило подразделение теробороны

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Отступление подразделений территориальной обороны из Гуляйполя стало большой проблемой для украинской обороны в Запорожской области, заявил полковник ВСУ Виталий Манько. По его словам, которые передает «Украинская правда», силы ВСУ также отступили из Ровнополья.

Когда мы (ВСУ. — NEWS.ru) там встали, ситуация по Ровнополью, Вишневому, Сладкому не особо изменилась. Но она изменилась на самом Гуляйполе — там снялось подразделение, — заявил командир.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, там шли уличные бои.

До этого украинское командование направило бывших осужденных из 225-го штурмового полка для контроля за военнослужащими 102-й бригады на Гуляйпольском направлении. Эти подразделения выполняют функции заградительных отрядов в районе наступления российской группировки «Восток».

